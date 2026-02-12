「肝臓に脂肪が過剰にたまる『脂肪肝』にかかっている人は日本人の3人に1人。とりわけ、女性ホルモンが減少する中年女性は肝臓の機能が悪化しやすく、脂肪肝の患者が急増しています」そう語るのは『肝臓専門医が教える脂肪肝が気になる人の魔法のスープ』（ダイヤモンド社）の著者で栗原クリニック東京・日本橋の栗原毅院長だ。「過度なアルコール摂取が脂肪肝を招くのは知られていますが、今は非アルコール性の脂肪肝が増えていま