菊池風磨が24歳イケメンモデルの恋愛テクニックを絶賛。初対面の女性との距離を一気に縮めたテクニックに、驚く場面があった。【映像】菊池風磨が絶賛したイケメンモデルの口説き方（実際の様子）2月11日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』#1が放送された。『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引き