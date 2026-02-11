「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、コンパクトデジカメシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位PIXPRO C1（KODAK）2位PIXPRO FZ55（KODAK）3位PowerShot SX740 HS（キヤノン）4位instax mini Evo（富士フイルム）5位IXY 650 m（キヤノン）6位OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）7位KC-AF11（ケンコー・トキナー）8位PIXPRO FZ45（KODAK）9位LUMIX TZ99（