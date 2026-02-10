累計出荷数1,700万食を超える人気カップ麺「一蘭とんこつ」シリーズ。なかでも2024年に数量限定で発売され、大きな注目を集めた「一蘭とんこつ炎」がこのたび復活！そもそも“一蘭”といえば、日本のみならずアメリカや台湾、香港などでも店舗展開し、唯一無二の味で世界中から愛されている福岡発の天然とんこつラーメン専門店。そんな一蘭のカップ麺は2021年２月に第一弾「一蘭とんこつ」が発売。これは開発に20年を要した自信作