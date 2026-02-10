高市早苗首相（自民総裁）が９日夕方、衆院選結果を受けての総裁会見を自民党本部で行った。選挙期間中に、党首討論が行われた１日のＮＨＫ「日曜討論」出演をドタキャンした件を問われ「さまざま報道されたり、野党からご批判があったことは知っております。ただ、私自身が討論番組を逃げる理由は何にもありません」と述べた。「選挙戦半ばの週末の討論番組ですから、またとないチャンスととらえ、しっかり準備しお洋服も決