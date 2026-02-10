マイナビは2月9日、「花粉症と仕事に関する調査2026年」の結果を発表した。調査は1月5日〜1月9日、正社員(20〜50代)1,375名、企業の中途採用担当者807名、アルバイト求職者(15〜69歳)1,427名を対象にインターネットで行われた。○転職を考えている正社員の54.6%が花粉症転職を考えている20〜50代の正社員のうち、 花粉症の割合は54.6%となり、2人に1人以上が花粉症であることがわかった。特に花粉症がつらい月を聞くと、4月(79.1%)