【レゴ アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞】 3月4日 発売予定 価格：29,980円 レゴジャパンは、レゴ ブロック「レゴ アート Claude Monet ＜睡蓮の池に架かる橋＞」を3月4日に発売する。価格は29,980円。 本製品はメトロポリタン美術館が収蔵する1899年のクロード・モネの作品「睡蓮の池に架かる橋」をレゴ ブロックで再現したもの。総ピー