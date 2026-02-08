食楽web ●伊豆大島の名物土産店「えびすや土産店」で販売される銘菓「タバカン」の魅力を、同島の観光大使も務めたフードアナリストがご紹介します。 以前、伊豆大島の観光大使を務めていた関係で、今も「何を買って帰れば喜ばれますか？」とお土産の相談を受けます。 お土産は、旅の時間や風景、想いまで手渡す“語れる一箱”であってほしい。そんな私がおすすめしているのが、伊豆大島名産の明日葉（あしたば）を使っ