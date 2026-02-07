現地時間2月7日、UAE・アブダビ競馬場で行われたアブダビゴールドカップ（L・芝1600m・15頭立て・1着賞金60万ドル＝約9000万円）に、日本からシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）がJ.モレイラ騎手で参戦、嬉しい海外初勝利を飾った。このレースは今年新設されたリステッド競走。総額賞金は100万ドル（約1億5000万円）、1着賞金は60万ドル（約9000万円）という高額賞金が用意された一戦だった。【動画】シュトラウスが鮮烈V…ア