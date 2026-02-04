7日午前0時58分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.1の地震が発生し、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要7日午前0時58分頃、栃木県、群馬県、埼玉県で最大震度3を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.1度、東経139.8度)で、震源の深さは約80km、地震の規模(マグニチュード)は4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありませ