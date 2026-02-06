ボストン・レッドソックス所属の吉田正尚（32）が2月4日、Instagramを更新。WBC代表入りについてコメントした。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 吉田は、3月に開催されるWBCの最後の一枠に選出された。吉田は前回のWBCの写真を投稿し、「皆様のご支援のおかげで、再び侍Japanのユニフォームに袖を通す機会をいただきました」