キリンビバレッジは、価格競争と決別し、強みとする商品開発力に磨きをかけて付加価値と健康に特化した総合飲料メーカーへの転換を加速させる。1月22日、事業方針発表会に臨んだ井上一弘社長は、近年激化する緑茶飲料市場での価格競争を例に挙げ「近未来で何が起きるかというと恐らく供給過剰になる。そうなると価格は下がり利益が出なくなるといった飲料業界の悪い流れになっていく。当社はそこ（価格競争）には入らず、強み