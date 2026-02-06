デザイン以外も刷新スズキの軽トラックとして1961年デビューと長い歴史を誇る「キャリイトラック（以下、キャリイ）」。現在は2013年に登場した11代目が現行モデルとしてラインナップされていますが、2025年12月にフロントマスクを中心とした外観変更を伴う改良が実施されました。この改良では、フロントマスクが従来のシンプルなものからシャープな印象の「イマドキな顔つき」になったことが大きな変更点ですが、それ以