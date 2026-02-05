元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『中田翔 Sho Nakata』で公開された動画に出演。タワーマンションに住んでいた頃のことを振り返った。中田翔氏○「ススキノの横のほうにあったタワマンに住んでた」スタッフから「(日本ハム時代)最初、タワマンに住んでましたよね?」と聞かれ、中田氏は「そう。そのときはススキノの横のほうにあったタワマンに住んでた」と回想。また、スタッフが「タワマンって忘れ物をしたら最悪