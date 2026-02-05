山形県は1月下旬から大雪に見舞われた新庄、舟形、鮭川の最上3市町村に加え、5日、新たに尾花沢などの8市町村にも災害救助法を適用しました。県内での適用は13年ぶりで、1人暮らしの高齢者宅の除雪などに要する費用を国と県が負担します。山形地方気象台によりますと、県内では1月21日以降、冬型の気圧配置が強まり、最上や置賜で平年以上の積雪となっている所があります。雪害事故も相次ぎ、5日午前10時現在、5人が死亡、58人が重