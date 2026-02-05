【モデルプレス＝2026/02/05】女優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）。このたび、目黒演じる漆原が思い続ける亡き妻・遥役として、女優の新木優子が出演することが決定した。【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン◆新木優子「ほどなく、お別れです」出演決定葬儀を見て目を潤ませる美空に「泣くな」と叱責するなど、常に冷静沈着な印象の漆原。彼