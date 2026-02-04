2月3日、女優の橋本愛（30）が自身のThreadsを更新し、2月8日に投開票を控えた衆議院選について思いを綴り、話題を集めている。橋本は同日に《本当にしんどい》と感情を吐露するポストを投稿。そして次の投稿で《どうしてまっとうなことを言葉にするのにこんなにも勇気が必要なんだろう戦争しない・させない、差別しない・させない選挙行かなきゃ微力だろうと0じゃない、1は既に1以上の最大数の規模を孕んでいるから》と思い