（台北中央社）本の見本市「台北国際ブックフェア」（台北国際書展）が3日、台北市の台北世界貿易センターで始まった。開幕式では頼清徳（らいせいとく）総統があいさつし、政府や各界による計画的な読書活動推進に意欲を示した。同フェアは文化部（文化省）が主催。34回目となる今回はタイを「テーマ国」に選び、文学を中心に小説や絵本、漫画などさまざまなジャンルのタイの作品を紹介する。出版社や団体によるブースの他、各国