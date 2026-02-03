給与明細を見て「こんなに引かれてる……！」と思ったことはありませんか？実は知識さえあれば、サラリーマンでも引かれた税金を取り戻したり、節税したりすることは可能です。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、節税対策のためにサラリーマンが知っておきたい「税金」の基本知識を解説します。“知識”があればサラリーマンでも節税は可能サラリーマンであれ