【MGSD クシャトリヤ】 9月 発売予定 価格：7,700円 BANDAI SPIRITSは、2月2日の配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて、ガンプラ「MGSD クシャトリヤ」を発表した。9月に発売予定で、価格は7,700円。2月12日以降予約受付を開始する予定。 本製品はSDハイエンドブランド「MGSD」のフォーマットで「機動戦士ガンダムUC」に登場する「クシャトリヤ」を再