新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて乃木坂46のライブ『５th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』の模様を２月22日（日）18時および23日（月・祝）18時より、２日間にわたり生放送することを決定。さらに本公演に先駆け２月21日（土）18時より、アンダー曲やユニット曲などカップリング曲を中心にお届けするスペシャルライブ『乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025』の模様も生放送する。なお、本放送