気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年2月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞自分のために時間やお金を使うほど、運気が整っていく時期です。誰かのために動こうとすると、あなたの優しさが少し前のめりになり、相手には重く伝わってしまうことがありそうです。 その思