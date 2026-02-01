ホンダ斬新「“大きな”スーパーカブ」が凄い！ “250cc”水冷エンジン搭載！ホンダは2026年1月30日、原付二種の「スーパーカブ C125」や「CT125・ハンターカブ」のカラーバリエーションを変更した新モデルを発表。“世界で最も売れているバイク”として知られる伝統の「カブ」シリーズは、今なお進化を続けています。【画像】超カッコイイ！ これが斬新「“大きな”スーパーカブ」です！（36枚）そしてその長い歴史の中には、