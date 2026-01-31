テレビ朝日の下村彩里アナウンサー（31）が2026年1月26日、自身のインスタグラムを更新。水色ワンピの衣装ショットなどを披露した。ミラノでバレエ留学経験あり下村さんは、「いつも素敵な衣装アクセサリーありがとうございます」といい、水色のワンピース姿やバレエ留学時の様子など13枚の写真を投稿。「今回この衣装を着させて頂いてミラノに#バレエ留学していた頃に親しんだ演目 Serenade の衣装カラーを思い出しました」とつづ