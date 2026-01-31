お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が31日までに、自身のインスタグラムを更新。衝撃の姿を公開した。「腹がちぎれる3秒前」と書き出したジャンボ。大きなおなかを下のアングルから撮影した驚きのプライベート写真をアップした。ファンからは「幸せが詰まってそう」「可愛すぎるその笑顔で白米いけます」「幸せが詰まった肉まんだ」「バーバパパのアングル」「針さしたい」「風船が詰まってるかのようです