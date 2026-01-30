1月25日(日)に札幌では記録的な大雪となりましたが、今日30日(金)時点でも雪山が高い、歩道が狭い、道路がデコボコなど、所々に大雪の影響が残っています。明日31日(土)から2月1日(日)の北海道付近は冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に雪が降る見込みです。札幌を含めた石狩湾周辺で雪が強まり、再びまとまった雪の量となる恐れがあります。この週末も最新の気象情報や交通情報を確認するように心がけて下さい。明日朝は札幌