中国物流購買連合会が1月28日に発表した2025年のコールドチェーン物流運営データによると、中国のコールドチェーン物流業界は消費需要の持続的な高まりにけん引されて着実な成長を維持し、市場規模とインフラが持続的に拡大していることが分かりました。中国物流購買連合会コールドチェーン専門委員会のデータによれば、2025年のコールドチェーン物流の総需要量は前年比4．50％増の3億8140万トンで、2024年より0．2ポイント増加し