エアアジアXとタイ・エアアジアは、日本と台湾を結ぶ4路線を対象とした「Let's 台湾旅セール」を、1月26日から2月1日まで販売する。設定路線と片道最低運賃は、札幌/千歳・福岡〜台北/桃園線は16,900円、大阪/関西〜台北/桃園線は16,990円、東京/成田〜高雄線は18,140円など。諸税や燃油サーチャージは含まれている。搭乗期間は1月26日から10月26日まで。