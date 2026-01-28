【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は27日、エルサレムで記者会見し、パレスチナ自治区ガザの非武装化が実現する前に「再建を認めることはない」と強調した。イスラム組織ハマスの武装解除が最優先だとの考えを示した上で、武装解除について「容易な方法と困難な方法」の二つしか可能性はないと述べ、武力行使も辞さないと改めて警告した。ガザに残っていた最後の人質の遺体が26日にイスラエルに戻り、トランプ米政