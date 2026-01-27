ジェットスター航空は、日本〜オーストラリア線が対象となる「オーストラリア路線セール」を1月28日正午から2月10日午後4時59分まで開催する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージ不要、諸税や支払手数料は別途必要となる。搭乗期間は3月28日から9月10日まで。一部期間は対象外となる。・東京/成田発着ケアンズ（24,900円）、ブリスベン（27,900円）・大阪/関西発着ケアンズ（20,400円）、ブリスベン（25,900円