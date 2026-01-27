新潟・十日町市の女子中学生が26日夜から行方不明になっていて、警察と消防が行方を捜すとともに、関連情報の収集を行っています。26日から行方が分からなくなっているのは、十日町市新座の中学3年・樋口まりんさん（14）です。樋口さんは26日、家族とともに午後7時20分ごろまで自宅のリビングで過ごしていましたが、その10分後には姿が見えなくなったということです。樋口さんは身長154cmくらいのやせ形で、髪型は黒髪のセミロン