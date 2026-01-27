衆院選（2月8日投開票）公示を翌日に控えた1月26日、報道番組『news23』（TBS系）で行われた与野党7党による党首討論。そこで高市早苗首相（64）とれいわ新選組・大石あきこ共同代表（48）が激しい“バトル”を繰り広げる場面があった。選挙の争点の一つとして「物価高対策」が浮上しているが、大石氏は自民党、日本維新の会、立憲民主党（中道改革連合）をはじめとする各党が「マーケット意向」「財界意向」を持ちだして消費税減