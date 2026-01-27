鎌倉長谷寺の冬至梅が、1月22日（木）から見頃を迎えている。境内には8種類の梅が植栽されており、早咲きから遅咲きまで長い期間、花の彩りと香りを楽しめるという。 また、2月6日（金）から2月15日（日）までの10日間、下境内庭園で梅のライトアップを実施する。なおライトアップ時は下境内庭園のみの開放となるため、本尊への参拝はできない。 期間中の土曜、日曜、祝日は下境内全域を開放するため、弁天堂や大黒堂