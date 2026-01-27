群馬県高崎市の小学校で給食室の一部が焼ける火事があり、校舎から避難した全校児童のうち6人が体調不良を訴えて病院に搬送されました。【映像】小学校周辺の様子午前10時半ごろ、高崎市の寺尾小学校で「1階の給食室から出火している」と学校の関係者から通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ30分後に消し止められましたが、給食室の一部が焼け、当時、校舎にいた全校児童や教師らおよそ280人が避難しまし