【Highguard】 1月27日 配信 価格：基本プレイ無料 Wildlight Entertainmentは、PC用シューティング「Highguard」の配信をSteamにて1月27日に開始する。基本プレイは無料。 本作は、「Apex Legends」および「Titanfall」のクリエイターがおくるPvPレイドシューター。本作では、プレーヤーは秘術を操るガンスリンガー（銃使い）「ウ