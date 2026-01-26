久々にイベントみたいなん出たんすけど、マジでクソみたいなヤジ飛ばすおっさんおって客席降りてどつきまわしたろか思いました。マジでほんまにふふっ💕— ダイアン津田 (@daiantsuda) January 25, 2026 お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏が自身のX（旧ツイッター）を更新。イベントで観客からヤジを受けたことへの怒りをあらわにし、ファンの間で反響を呼んでいる。津田は「久々にイベントみたいなん出たんすけど」