ロシアのペスコフ大統領報道官（ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのペスコフ大統領報道官は25日公開されたロシア国営テレビのインタビューで、トランプ米大統領の外交を念頭に「トランプ氏は力による問題解決の支持者であり、屈服する者は今後も屈服し続ける」と指摘し、重要なのはロシアに対してそうした態度を取らないことだと主張した。ペスコフ氏は「トランプ氏は経験豊富な政治家であり、そのアプローチは厳しく容