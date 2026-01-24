今から40年前の1986年1月24日、NASA（アメリカ航空宇宙局）の惑星探査機「Voyager 2（ボイジャー2号）」が天王星のフライバイ（接近通過）を実施しました。1977年の打ち上げから8年以上におよぶ長い旅路を経て到達したのは、太陽から約20天文単位（＝約30億km）も離れた、暗く寒い場所。「横倒し」の状態で自転する天王星を間近で観測した、ただ1つの探査機。そんなボイジャー2号の天王星フライバイを振り返ります。惑星を次々と訪