北海道滝上町で2026年1月24日、観光バスと乗用車が衝突する事故がありました。この事故で乗用車を運転していた38歳の男性がけがをして病院に搬送されました。事故があったのは、滝上町滝ノ上市街地一条通1丁目の道道と町道の交差点です。1月24日午前10時すぎ、バスの運転手から「バスと乗用車の事故です」と110番通報がありました。警察によりますと、町道を北西方向に走っていたバスが、左から来た乗用車と出合い頭に衝突したとい