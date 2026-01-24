長引く寒波の影響で北日本を中心に冷え込みが強まりました。【映像】長引く寒波の影響で北日本を中心に冷え込み強まる北海道の内陸では、この冬、全国で初めてマイナス28℃以下を記録しています。けさは強烈寒波の影響で、北海道の占冠と陸別で最低気温がマイナス28.1℃まで下がり、今シーズン全国で最も寒い朝となりました。また、栃木県土呂部では最低気温がマイナス15℃と関東の今季最低を更新しています。日中も北海