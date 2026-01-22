チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が20日に行われ、ニューカッスル（イングランド）とPSV（オランダ）が対戦した。2シーズンぶりに欧州最高峰の舞台へ戻ってきたニューカッスルはここまで3勝1分2敗と白星先行。前節終了時点ではプレーオフ進出圏内の13位につけており、決勝トーナメントへストレートインできる8位とも「3」ポイント差となっている。今節は本拠地『セント・ジェームズ・パーク』に昨シーズンのエー