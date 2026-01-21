２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円２０銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８５円３７銭前後と同２０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円１０銭前後で推移しており、午前１０時３０分過ぎに１５７円８６銭近辺に下落した。デンマーク領グリーンランドを巡る米欧間の