韓国の若者の間で「なんとなく休んでいる」状態にある人の比率が持続的に増加しているなか、そもそも就職自体を望んでいない若者も急増していることがわかった。【関連】日本の就職氷河期と同じ？韓国の「学習した若者ニート」の実態韓国銀行が1月20日に公表した「“なんとなく休んでいる”若年層の特徴と評価」報告書によると、経済活動人口調査において、若年層（20〜34歳）の非経済活動人口のうち「なんとなく休んでいる」状態