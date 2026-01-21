歌手でタレントの中川翔子（40）が20日までにインスタグラムを更新。産後の悩みを打ち明けた。中川は「双子育児、こんなにも物理的に手がたりない、大変とは想像できなかった」と悩みを打ち明け「スーパーもいけない、眠れない、本当に人に助けていただかないと動けない、人生ごと塗り変わってしまって混乱している身体も戻らない、でもぜんぶ頑張らないといけないホルモンのせいもあり涙がでる、ぜんぶホルモンのせい」と訴え