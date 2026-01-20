19日、高市早苗総理大臣が衆議院解散を表明したことを受け、社民党の福島瑞穂党首が取材に応じ、「与党が過半数とったら、統一教会の問題も存立危機事態の失言も全部チャラになる」などと批判した。【映像】指を折りながら「全部チャラになる」（実際の様子）福島党首は「やっぱりこの解散あまりに、あまりに急な解散で、自分勝手暴走解散です。記者会見で（高市総理は）『私自身の信を問う選挙だ』と言いました。ですからもし