スノーボードビッグエアで昨シーズンのW杯年間王者となった長谷川帝勝選手。その過酷な合宿に密着しました。長谷川選手は2024年、世界のトッププロが集まる大会“Xゲームズ”に出場し、空中で5回転半する大技に世界で初めて成功。18歳にして初優勝を飾りました。2月のミラノ・コルティナオリンピックでは金メダル候補。今回、長谷川選手のオリンピック直前・スイス合宿に密着しました。トータル47キロの荷物を抱え、移動を行う長谷