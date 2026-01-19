埼玉県警は1月15日、インターネットの危険性を学べる「サイバーテスト」を公開しました。小学生から高校生までを主な対象にしたもので、SNSの使い方や闇バイトなど、身近なネットトラブルについて理解を深めてもらうことを目的としています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このサイバーテストは、埼玉県警サイバー対策課が独自に作成したもので、ネットリテラシーや闇バイト、サイバー犯罪、ランサムウェア