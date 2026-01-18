家をきれいに保つためにもっとも効果的なのは、「ものをもちすぎない」こと。カナダ在住で、もたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さんは60代になり、掃除や片付けに取り組む体力の衰えを感じると、あらためてものを増やさない仕組みの大切さを実感したそう。もたない暮らしをするために、筆子さんが心がけていることを5つ紹介してくれました。1：安易にものを家に入れない、欲しいものは30日間待ってみるそもそも家にもの