家をきれいに保つためにもっとも効果的なのは、「ものをもちすぎない」こと。カナダ在住で、もたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さんは60代になり、掃除や片付けに取り組む体力の衰えを感じると、あらためてものを増やさない仕組みの大切さを実感したそう。もたない暮らしをするために、筆子さんが心がけていることを5つ紹介してくれました。

1：安易にものを家に入れない、欲しいものは30日間待ってみる

そもそも家にものを入れないことを心がけています。買い物やもらいものを抑えて、ものが増えすぎないようにしています。

とくに、無料のものやセール品には注意しています。私の場合、「タダだから」「安いから」という理由で手に入れたものは、結局使わずにしまいこんだあげく、あとになって捨てることになりました。

私が実践しているのは「買うのを30日間待つ」ルールです。欲しいと思ってもすぐには買わず、デジタルプランナーのマンスリーページに書きとめておきます。

30日経っても本当に必要だと思えたら、そのとき初めて購入を検討します。時間が経つと、欲しいという気持ちはたいてい収まっています。

また、店に行く機会そのものを減らすことも意識しています。食材は週1回のまとめ買い、日用品は月1回、Amazonで定期購入します。お店に行かなければ、余計なものを目にする機会も減ります。

2：ものを買う前に、すでにあるものを手放す

新しいものを家に入れる前に別のものを出すことにしています。具体的には、いつも使っているものがだめになってから、新しいものを手に入れます。

さらに、買い物をするときは、だめになったらどうやって捨てるのか、その商品の出口も考えます。

たとえば、USBで充電する家電が増えています。私も充電できる電動歯ブラシや電動鉛筆削りを使っていますが、こういうアイテムはリチウムイオン電池を使用しているので、ゴミ箱に捨てることができません。まとめて指定の施設に捨てにいくことになるので、処分が少々面倒です。

こんなふうに、買う前に手放しやすさまで考えて、本当に必要なものだけを買うようにしています。

3：収納用品を増やさない

収納するためにカゴや箱を増やすと、ものそのものが増えるので、よほど困らない限り手を出しません。

「収納」は部屋をきれいにする解決策ではないと考えています。収納用品が増えると、ものを隠す場所が生まれ、死蔵品が増えてしまいます。

若い頃の私は、紙製の引き出しや服を圧縮する袋、透明な大きなケースなどを買っていました。でも、買うところで満足してしまい、収納グッズそのものがたまっていったのです。

今は、家にもともとある収納スペースを最大限に活用しています。引っ越したときは、最低限の家具（デスクと書棚に使うカラーボックス）だけを購入しました。

「すでにある収納スペースに収まらないものはもたない」というシンプルなルールを徹底しています。収納する枠そのものを減らすと、余計なものをもたなくなると思います。

4：今の自分に関係ないものはもたない

基本的に、今の生活に必要なものだけもちます。「いつか使うかも」「昔は大切だった」。そんな理由でものをもち続けることはしません。

去年の引っ越し前に、子どもが生まれて間もない頃に母からもらったFAXや友人の手紙などを処分しました。

FAXはもう文字が見えなくなっていたし、友人からのメッセージも何通か読んでみましたが、「もう時効だな」という気がして、感謝とともに手放しました。

66歳の今の自分が使っているか、今の自分を助けてくれるか。そう考えて、ときどき、所持品を新陳代謝させています。

5：使いきることを意識する

ここ数年、すでにもっているものを使い倒すことを意識しています。がまんして使うのではなく、ゲームのように使いきることを楽しんでいます。とはいえ、雑に使わず、ひとひとつ丁寧に扱うことを心がけています。

実際、ボールペン1本でも、使いきれば、充実感や達成感があります。

また、死蔵品を増やさないように、ストックももちすぎないようにしています。

Amazonで購入していると1つだけ買うのが難しいこともありますが、日用品を使いきるまでの期間を測り、考えながら購入します。

使いきることを意識すると、すでにもっているものに目が向くので、新しくものを家に入れる生活にはなりません。

ものが少ないと、暮らしはもっと楽になる

ものを増やさないために私が心がけていることをお伝えしました。

ものが少ないと掃除もしやすくなります。散らかってもすぐにリセットできるので、家事の負担も減ります。また、ものの管理に時間や体力を使わずにすむので、やりたいことに使う時間も確保できています。

掃除やものの整理整頓に疲れているなら、思いきってものを減らしてみてください。