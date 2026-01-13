18年間キャスターを務めた報道番組「ニュースステーション」（テレビ朝日系）などで知られる、フリーアナウンサーの久米宏さんが、1月1日に亡くなったことがわかった。81歳だった。13日、所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが公式サイトで訃報を伝えた。公式サイトに掲示された「久米宏 逝去のお知らせ」では、「弊社所属 久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます」と